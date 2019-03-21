أم تقتل رضيعتها لأنها تغار منها

في واقعة مروعة تقشعر لها الأبدان، دفعت الغيرة سيدة أوكرانية لذبح رضيعتها البالغة من العمر 3 أسابيع.

زُعم أن الأم المجرمة التي لم يُكشف عن هويتها، والبالغة من العمر 21 عامًا، ذبحت رضيعتها؛ لأنها ظنت أن زوجها يحب ابنتهما أكثر منها.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، لم يُذكر متى حدثت الواقعة، ولكن التقارير ذكرت أن السيدة قتلت رضيعتها بعد دقائق من مغادرة زوجها 26 عامًا، شقتهما في مدينة ”روفنو“ الأوكرانية.

وعند عودته، صُدم الأب بعد عثوره على طفلته جثة هامدة غارقة في بركة من الدماء، وسرعان ما أبلغ الإسعاف، كما ذُكر أن المسعفين أبلغوا الشرطة أن السيدة كانت تتساءل عن سبب بكاء زوجها، وعلى الرغم من محاولة الأب إنقاذ طفلته، إلا أن الأوان كان قد فات، حيث توفت الرضيعة متأثرة بجراحها.

وقالت ماريا موموت والدة الأب المكلوم: ”خرج لبضع دقائق فقط، فأمسكت زوجته بالسكين وذبحت الطفلة، لا أستطيع تصديق ما حدث، لقد حممت حفيدتي هذا الصباح، وها هي لم تعد موجودة“.

ووفقًا للتقارير، عثر رجال الشرطة على السكين المُستخدم في الجريمة مغطى بالدماء في حوض المطبخ، كما قال أنتون كروك المتحدث باسم الشرطة: ”لم تستطع الأم توضيح سبب قيامها بذلك، حتى أنها لم تتذكر ما كانت تفعله خلال اليوم“.

وكُشف أن الأم شُخصت إصابتها بمرض التهاب السحايا الدماغي في نوفمبر العام الماضي، وتسبب المرض في بعض الاضطرابات العقلية لها، وخضعت للعلاج في مصحة عقلية.

والآن، تخضع الأم للعديد من الفحوصات، وإذا ثُبت أنها مسؤولة عن تصرفاتها، ستوجه إليها تهم القتل العمد لقاصر، وقد تواجه حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا في حال إدانتها.