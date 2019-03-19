الشرطة الأمريكية تلكم سيدة وتصعقها في عيد القديس باتريك (فيديو)

تُخضِع السلطات الأمريكية شرطيًا للتحقيق بعد تعديه على سيدة ولكمها في الوجه في عيد القديس باتريك.

أُلقي القبض على الشرطي بعد ظهوره في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يلكم ”دومينيك ديفيوري“ (20 عامًا) ويطيح بها أرضًا في مدينة تشستر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أثناء احتفالات عيد القديس باتريك.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وقع جدال بين عدة أفراد من الشرطة و“دومينيك“ وأشخاص آخرين يوم السبت، قبل خروج الأمور عن السيطرة، حيث لكم الشرطي دومينيك وصعقها في أذنها، مما أدى إلى نزفها بغزارة.

وبحسب ما ذكرته شرطة تشستر، كانت ”دومينيك“ أول من بدأ الهجوم، حيث تعدت على أحد أفراد الشرطة وضربته، قبل أن يتعدى عليها الشرطي الآخر.

وعن الواقعة، قالت ”لاتين بيثيا“، إحدى شهود العيان: ”لقد صُدمت حقًا، لم أصدق أنه يمكن لرجل أن يضرب سيدة بهذا الشكل“، كما قال آخر يدعى ”كاميرون توماس“: ”صعقها الشرطي بعدما أطاح بها أرضًا، وهذا الأمر كان مبالغًا فيه“.

كشفت تقارير الشرطة لاحقًا، أن الواقعة حدثت مساء يوم السبت، عندما حاولت مجموعة من الأشخاص حضور حفل منزلي خلال عيد القديس باتريك عنوة، ولكن عندما قوبلت المجموعة بالرفض، تهجموا على أصحاب المنزل.

هذا وكانت دومينيك وسيدة أخرى تدعى ”جيلين ويستفول“ (19 عامًا) من بين المجموعة التي تهجمت على أصحاب المنزل، كما أوضحت الشرطة أن واقعة اعتداء الشرطي على ”دومينيك“ كانت أثناء اعتقالها وصديقتها، بالإضافة إلى شخصين آخرين، وهما ”شون كونيلي“ (21 عامًا) و“تيس هيرمان“ (20 عامًا).

أثار الفيديو بالطبع جدلًا كبيرًا، لذا علقت شرطة تشستر في بيان وقالت: ”كل ما حدث في الفيديو، من الواقعة نفسها إلى طريقة تعامل الشرطي مع الأمر، قيد التحقيق حاليًا“.