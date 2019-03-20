شاب سعودي يتلقى طعنات خطيرة خلال موقف بطولي.. ودعوات لتكريمه (صورة)

انهالت الإشادات على شاب سعودي من منطقة القصيم، يدعى نايف الوهبي الحربي، بعدما جنّب بشجاعته، معلمة من التعرض لاعتداء من قبل عصابة نصبت لها كمينًا داخل منزلها، لكنه تلقى طعنات خطيرة انتهت به في المستشفى.

وكان الحربي وهو شاب يبلغ من العمر، 31 عامًا، عائدًا بسيارته من رحلة توصيل معلمات يُدرسن في القرى، إلى منازلهن في مدينة بريدة، عندما لاحظ وجود شخص في منزل آخر معلمة كان يستعد لتوصيلها.

واستبق الشاب المعلمة، ودخل منزلها بمفرده قبل أن يدخل في عراك بالفعل مع شابين كانا يختبئان في المنزل بهدف نصب كمين للمعلمة، ما أجبرهما على الفرار بعدما فشلا في السيطرة على الحربي الذي تلقى طعنات عميقة في يده.

وحدث العراك أمام المعلمة، ووالدة الحربي التي كانت ترافق ابنها العسكري السابق في سيارته برحلته تلك لتوصيل المعلمات، وشاهدن الدماء على جسد الحربي قبل أن يخضع للعلاج ويخرج من المستشفى.

وتبحث شرطة منطقة القصيم عن الجناة، فيما يطالب كثير من أبناء مدينة بريدة بتكريم الشاب نظير ما قام به من عمل وصفوه بالشجاع رغم خطورة الإقدام على هكذا تصرفات.