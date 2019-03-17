الشرطة السعودية تعتقل شابين تباهيا بحمل أسلحة نارية (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية، مساء اليوم الأحد، من إلقاء القبض على شابين قاما بالاستعراض بالأسلحة النارية، وسط أحد الأحياء السكنية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في بيان نشره موقع ”سبق “ المحلي، ”إن الأجهزة الأمنية قامت بمتابعة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اقتناء شابين للأسلحة النارية والتباهي بها بين أقرانهم، غير آبهين بعواقب ذلك وخطورته“.

وأضاف المسؤول الأمني، أن ”إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قِبل شرطة محافظة حوطة بني تميم، ساهمت في كشف هويتهما والقبض عليهما“، مشيرًا إلى أنهما في العقد الثاني من العمر.

وأكد المتحدث باسم شرطة الرياض، أنه ”تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشابين؛ لاستكمال التحقيقات معهما“، محذرًا ”المواطنين وخاصة النشء والمراهقين من مخاطر التهاون في مثل هذه السلوكيات الخطرة“.