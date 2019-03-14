القبض على شبكة كبيرة لتهريب المخدرات والسلاح بالسعودية

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إحباطها محاولة تهريب كمية من المخدرات والأسلحة، والقبض على المتورطين فيها.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية عن مدير المركز الإعلامي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن الدوريات الأمنية وفي إطار عملها بالمواقع الحدودية بمنطقتي جازان وعسير، تمكنت خلال الأشهر الأخيرة من إحباط محاولات تهريب 52 طنًّا من مادة القات المخدر، و157 كيلوغرامًا من الحشيش، و209 قطع سلاح مختلفة، و16166 ذخيرة حية.

وأكد المقدم ”الشلهوب“ أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 825 متهمًا، والتحفظ على مبلغ 1.013.159 ريالاً (274.000 دولار)، وحجز 743 سيارة في قضايا مختلفة.

بدورهم، تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران، من إحباط محاولة تهريب ما يقرب من نصف طن من الحشيش المخدر.

وكشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود ”أنه تم رصد سيارة أثناء محاولة قائدها تجاوز الحدود السعودية، إذ تمت السيطرة عليها، والقبض على قائدها ومرافقه، وضبط (420) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بحوزتهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما“.