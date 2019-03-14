حريق ضخم بمحطة قطار الرياض في السعودية (صور وفيديو)

اشتعلت النيران، اليوم الخميس، في محطة مترو الرياض، في المخرج رقم 15، وفق ما أفاد به ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون لقطات من صور وفيديو تظهر اشتعال النيران في مبنى المترو، في حين تصاعدت سحب الدخان الأسود الكثيفة من المنطقة.

⭕️ عاجل .. حريق بإحدى محطات مترو «قطار الرياض» مخرج 15 pic.twitter.com/kr0kIZsZvu — صحيفة المساق Ⓜ️ (@Almasaqnews) March 14, 2019

وقال ناشطون إن حريقًا ضخمًا اندلع في محطة ”جامع الراجحي“ على المسار البرتقالي لقطار الرياض، على طريق سعد بن عبدالرحمن الأول (مخرج 15) صباح اليوم.

حريق بمحطه مترو الرياض مخرج

١٥#قطار_الرياض pic.twitter.com/GXSLMXRIZN — yahya yaser mohamed (@yahyayaser) March 14, 2019

وقال أحد شهود العيان، الذي كان يلتقط مقطعًا للحريق، إن النيران اشتعلت في المحطة التي تجاور سوق الخضار، وإن سيارات الإسعاف والدفاع المدني هرعت للمكان، في حين يسمع في الخلفية أصوات أبواق سيارات الطوارئ تدوي في المنطقة.