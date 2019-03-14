حريق ضخم بمحطة قطار الرياض في السعودية (صور وفيديو)

حريق ضخم بمحطة قطار الرياض في السعودية (صور وفيديو)

المصدر: فريق التحرير

اشتعلت النيران، اليوم الخميس، في محطة مترو الرياض، في المخرج رقم 15، وفق ما أفاد به ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون لقطات من صور وفيديو تظهر اشتعال النيران في مبنى المترو، في حين تصاعدت سحب الدخان الأسود الكثيفة من المنطقة.

وقال ناشطون إن حريقًا ضخمًا اندلع في محطة ”جامع الراجحي“ على المسار البرتقالي لقطار الرياض، على طريق سعد بن عبدالرحمن الأول (مخرج 15) صباح اليوم.

وقال أحد شهود العيان، الذي كان يلتقط مقطعًا للحريق، إن النيران اشتعلت في المحطة التي تجاور سوق الخضار، وإن سيارات الإسعاف والدفاع المدني هرعت للمكان، في حين يسمع في الخلفية أصوات أبواق سيارات الطوارئ تدوي في المنطقة.

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