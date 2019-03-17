إماراتي يرتكب مخالفات مرورية بأكثر من مليون درهم

كشف تقرير إخباري إماراتي، اليوم الأحد، أنّ مواطنًا من إمارة رأس الخيمة يبلغ من العمر 23 عامًا، ارتكب 1251 مخالفة مرورية، قيمتها مليون و158 ألف درهم.

ونقلت صحيفة ”الإمارات اليوم“، عن رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل في رأس الخيمة، العقيد وليد محمد جمعة، قوله إنّه ”تم ضبط السائق المخالف خلال حملة (تواجدي) المرورية، وهو يقود مركبته منتهية الترخيص على أحد الطرقات“.

وأضاف أنّه ”عند التدقيق في بيانات المركبة عبر النظام المروري الاتحادي، تم الكشف عن ارتكابه 1251 مخالفة مرورية، من بينها 1200 مخالفة بسبب قيادة المركبة بسرعة زائدة، و51 مخالفة تحت بند مطلوب للحجز“، لافتًا إلى أنّ ”إجمالي قيمة الغرامات المالية للمخالفات المرتكبة بلغ مليونًا و158 ألف درهم“.

وبحسب المسؤول الأمني، فإنّ ”الغرامات المالية التي ارتكبها السائق هي الأكبر في عدد المخالفات المرورية المرتكبة التي شهدتها طرق رأس الخيمة خلال هذه الفترة“.