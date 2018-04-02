الإمارات.. حكومة رأس الخيمة تطلق جولة تراخيص بترولية

أطلقت حكومة رأس الخيمة، في الإمارات، أول جولة تراخيص بترولية لها اليوم الإثنين، في خطوة تهدف إلى تطوير الموارد الطبيعية للإمارة، وفتح القطاع أمام شركات النفط العالمية.

وقالت الحكومة في بيان إن جولة التراخيص تشمل سبعة مواقع، أربعة منها بحرية وثلاثة برية.

وتابعت “تشمل المواقع المعروضة فرصًا كبيرة لاكتشاف واستخراج النفط، وفرصًا لإعادة تطوير الغاز المكثف، كما يوجد إمكانية الوصول إلى البنية التحتية البترولية الحالية، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق معالجة النفط والغاز”.

ومن المتوقع بدء تلقي العروض في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وستخضع الحقوق البترولية المعروضة في الجولة لاتفاق جديد للتنقيب وتقاسم الإنتاج.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة “غاز رأس الخيمة”، نيشانت ديجي، في البيان: “تمتلك إمارة رأس الخيمة إمكانيات كبيرة في مجال النفط والغاز في جيولوجيا البترول المتنوعة، سواء في المساحة البرية أو البحرية”.