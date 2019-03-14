متهم بقتل الفنان التونسي ”حسن الدهماني“ يفر من المحكمة

فرّ المُتّهم في قضية وفاة الفنّان التونسي حسن الدهماني، اليوم الخميس من المحكمة، وقام بدهس عوني أمن حاولا منعه من الهروب.

وركب المُتّهم في القضية، وهو سائق حسن الدهماني، سيارته بعد هروبه من مقر المحكمة، حيث دهس عنصرين من الأمن أحدهما في حالة حرجة.

ويُذكر أن مصادر قضائية كشفت مؤخرًا أن شكوكًا قويّة تحوم حول ملابسات وفاة الفنان التونسي حسن الدهماني، وسط أخبار عن اكتشاف قرائن جديدة قد تغيّر مسار التحقيق.

وبعد الاستماع إلى شهادة مرافق الدهماني، أمر قاضي التحقيق بإيداعه في السجن.

وقالت المحامية ليلى الحدّاد، في تصريح سابق لموقع ”إرم نيوز“: إن ”عرض ملف الحادث على قاضي التحقيق يعني أن السلطات الأمنيّة عثرت على أدلّة تشير إلى أنّه ليس مجرد حادث“.

وتعرّض الفنان حسن الدهماني في 30 آب/أغسطس الماضي، إلى حادث مرور مروّع عندما كان مُتّجهًا إلى مدينة كسرى من محافظة سليانة شمال غرب البلاد؛ لإحياء حفل فني، ما أدى إلى وفاته، بينما نقل مرافقاه إلى المستشفى.