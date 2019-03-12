فضيحة وفاة الرضع.. مساعٍ برلمانية للإطاحة بالحكومة التونسية  

يبذل نواب من المعارضة في تونس مساعي للإطاحة بحكومة يوسف الشاهد، على خلفية ما سُمّي بـ“فضيحة “ وفاة 12 رضيعًا.

وصاغ عدد من النواب المنتمين لكتل المعارضة، عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ضمّنوها استنكارهم لما حصل وتحميل رئيس الحكومة المسؤولية السياسية في هذا الملف.

ويقوم عدد من نواب المعارضة بجمع التوقيعات اللاّزمة ليتم اعتماد العريضة بشكل رسمي، وعقد جلسة عامة للتصويت عليها.

وبلغ عدد الموقعين على العريضة ثلاثين نائبًا، بعد سويعات فقط من صياغتها وتمكين النواب من التوقيع عليها، في حين يجب جمع 73 توقيعًا لإيداع العريضة في مكتب البرلمان بشكل رسمي.

وشهد البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء،جلسة عامة ساخنة تم خلالها توجيه أصابع الاتهام لحكومة الشاهد في حادثة وفاة 12 رضيعًا بمستشفى الرابطة بالعاصمة تونس، بعد حقنهم بدواء فاسد.

وتصاعدت موجة الانتقادات بشكل لافت منذ نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية هذا الملف، ممّا دفع وزير الصحة، عبد الرؤوف الشرف، إلى تقديم استقالته.

وعيّن رئيس الحكومة وزيرة الشباب والرياضة، سنية بالشيخ، في منصب وزير للصحة بالنيابة إلى حين اختيار من سيخلف الوزير المستقيل وتقديمه للبرلمان لمنحه ثقة النواب.

وفتحت وزارة الصحة التونسية، تحقيقًا عاجلًا في وفاة 11 رضيعًا خلال 24 ساعة، في مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة الحكومي في العاصمة،أضيف لهم رضيع آخر توفي منذ يومين.