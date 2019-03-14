مصرية خرجت دون إذن زوجها ولن تصدق ما فعل

عاقب مصري زوجته بقتل طفلها من زوجها الأول، بعد أن أقدم على خنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، لتقوم الزوجة بالإبلاغ عنه ومن ثم القبض عليه من قبل قوات الأمن.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي إلى مديرية الأمن بمحافظة القليوبية، المجاورة للعاصمة القاهرة، يفيد بوجود جثة طفل عمره لم يتجاوز عامًا ونصف العام داخل مستشفى معهد ناصر، وبها آثار خنق حول رقبته، الأمر الذي يعني وجود شبهة جنائية.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي، حيث تبين أن والدة الطفل متزوجة عرفيًا من المتهم – وهو عامل كافيه – منذ عام 2016، ويقيم معها طفلها من زوجها الأول بمسكن الزوجية نفسه.

كما تبين أن زوجها المتهم نشبت بينه وبينها مشادة كلامية بسبب خروجها من المنزل دون إذنه، وشك في سلوكها خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي كان نتيجته إقدام المتهم على معاقبة زوجته بخنق طفلها وقتله.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة القضية، فيما أحالت جثة الطفل للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بشأن أسباب الوفاة.