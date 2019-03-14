منتج شهير يصيب فتاة بالسرطان.. وهكذا تم تعويضها

أمرت هيئة محلفين، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بدفع 29 مليون دولار، لامرأة قالت إن مادة ”الاسبستوس“ المستخدمة في بودرة من إنتاج شركة ”جونسون آند جونسون“ تسببت في إصابتها بالسرطان.

ويمثل الحكم الصادر من المحكمة العليا بالولاية، أحدث ضربة تتلقاها شركة مستلزمات التجميل والعناية بالصحة، التي تواجه أكثر من 1300 دعوى قضائية مرتبطة بتلك البودرة.

وقالت الشركة: إنها ستطعن الحكم، لما وصفته بأنه ”أخطاء إجرائية وثبوتية“ شابت عملية المحاكمة. وأضافت الشركة، أن فريق الدفاع عن المرأة، لم يتمكن من إثبات أن تلك البودرة تحتوي على مادة ”الاسبستوس“.

ولم تقدم الشركة تفاصيل أخرى حول الأخطاء المزعومة خلال المحاكمة.

ورفعت تيري ليفيت، الدعوى القضائية ضد الشركة، قائلة إنها استخدمت بودرة ”جونسون آند جونسون“ خلال فترتي الستينيات والسبعينيات، واكتشفت إصابتها بالسرطان عام 2017.