الأردن.. بدء أولى جلسات المحاكمة في قضية الدخان (فيديو)

انطلقت، يوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في ”قضية الدخان”، التي تعقدها محكمة أمن الدولة بشكل علني أمام وسائل الإعلام.

ويمثل أمام المحكمة 45 متهمًا، هم 29 شخصًا و25 شركة، بينهم مسؤولون سابقون كبار.

وظهر متهمون داخل قفص الاتهام، فيما بدأ رئيس المحكمة تلاوة أسمائهم وتواريخ توقيفهم.

ويأتي ذلك بعد أن تم تأجیل الجلسة الأولى مرتین، الأولى لأن ملف القضیة تم إرساله إلى محكمة التمیيز، بسبب تقديم أحد المتهمين طعنًا لدیھا برفض محكمة أمن الدولة إخلاء سبیله بالكفالة، وفي المرة الثانیة أجلت الجلسة لأن أحد المتھمین الموقوفین على ذمة القضیة كان بالمستشفى لإجراء عملیة جراحیة.

وأوقف مدعي محكمة أمن الدولة الأردنية، العام الماضي، 6 من كبار المسؤولين على خلفیة التحقیقات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم ”فضيحة الدخان“، والتي يتورط فيها بشكل رئيسي رجل الأعمال عوني مطيع الذي بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية التحقيق معه في الـ19 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكانت السلطات الأردنية تسلمت عوني مطيع من تركيا، التي كانت إحدى محطات فراره خارج البلاد، بعد إثارة القضية.

كما يمثل أمام المحكمة الوزير الأسبق منير عويس ومدير عام الجمارك الأسبق وضاح الحمود، المتهمين في القضية.

وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جميعًا تهم ”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر“، كما أسندت لهم ”التهريب الجمركي والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات“.