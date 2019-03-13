ضبط هندي سرق مجوهرات من أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، يوم الأربعاء، القبض على وافد هندي في مطار الكويت قبيل مغادرته البلاد، بعد سرقته لمجوهرات بقيمة 3 ملايين دينار من شيخ في الأسرة الحاكمة في البلاد.

وذكرت مصادر أمنية لصحيفة ”القبس“ الكويتية، أن ”الشيخ تقدم ببلاغ إلى الجهات المعنية لتعرضه لسرقة مجوهرات والماس وأحجار كريمة، تقدر قيمتها بـ3 ملايين دينار، دون تحديد أشخاص ببلاغه“.

وكشفت التحريات بأن السارق هو عامل هندي، تغيب عن عمله دون تحديد مكانه، ليتم تعميم اسمه على المنافذ الحدودية ويلقى القبض عليه من قبل رجال مباحث المطار، وتحويله للتحقيق بتهمة جناية السرقة المسجلة.

وتشهد المحاكم في الكويت قضايا عديدة تتعلق بالسرقة والخطف، حيث يشكل الوافدون في البلاد ضعفي المواطنين، ويعملون في قطاعات عدة.