الكويت تقضي ببراءة متهمي قضية ”إستاد جابر“

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأربعاء، ببراءة مسؤولين وموظفين في جهات حكومية، وآخرين من تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، في قضية مناقصة ”إستاد جابر الدولي“.

وجاء حكم البراءة بعد مرافعة المحامي علي العصفور عن أحد المتهمين، وتأكيده عدم مسؤوليته عن التهم الموجهة إليه، بعد التحقيق سابقًا مع المتهمين من قبل النيابة العامة.

وتعود قضية مناقصة إستاد جابر إلى أعوام سابقة، شهدت خلالها عدة جلسات للمحاكمة، بعد التحقيق مع المتهمين فيها، وهم موظفو هيئة الرياضة وآخرون، بينهم مالك الشركة المنفذة، والذين أسندت إليهم تهمة الاستيلاء على أكثر من خمسة ملايين دينار.

وافتتحت الكويت إستاد جابر الدولي في نهاية عام 2015، بعد 15 عامًا على توقيع عقد إنشائه والبدء ببنائه، والذي تتسع مدرجاته لـ60 ألف متفرج، وتتوفر فيه أفضل التجهيزات ليعتبر من أفضل المنشآت الرياضية المتكاملة.