View this post on Instagram

احتجاز ”بغل“ في كردستان بتهمة التهريب ينتظر أحد البغال في محافظة السليمانية شمالي العراق قرارًا من القضاء للبت في مصيره، بعد احتجازه بتهمة تهريب ”حواصل وقوانص الدجاج“ وإدخال مواد غير مشروعة إلى الإقليم. ونقلت وسائل الإعلام عن أحد موظفي دائرة جمارك السليمانية قوله إن: ”ضابط التحقيق يأبى الافراج عن البغل؛ لأن صاحبه هرب أثناء الاعتقال إلى جهة مجهولة، ولم يسلم نفسه للقضاء لغاية الآن“. وأضاف الموظف، أن ”الوضع الصحي للبغل سيئ، ولا يطعمونه في مكان احتجازه سوى الخبز الجاف، ولا يعامل معاملة حسنة تليق بالحيوان“. . . #إرم_نيوز #العراق #كردستان #كردستان_العراق #طرائف #منوعات #بغل #السليمانية #تهريب #جمارك #مهرب #تفاعل #لايك #لايكات #أخبار #Iraq #Kurdistan #Iraq_Kurdistan