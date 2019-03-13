احتجاز ”بغل“ في كردستان بتهمة التهريب

ينتظر أحد البغال في محافظة السليمانية شمالي العراق قرارًا من القضاء للبت في مصيره، بعد احتجازه بتهمة تهريب ”حواصل وقوانص الدجاج“ وإدخال مواد غير مشروعة إلى الإقليم.

وتداولت وسائل إعلام عراقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن ”السلطات الأمنية بالمحافظة تحتجز بغلًا منذ شهرين، بانتظار محاكمته بعدما استخدمه مهرب إيراني بتهريب كبد الدجاج من إيران إلى كردستان“.

ونقلت وسائل الإعلام عن أحد موظفي دائرة جمارك السليمانية قوله إن: ”ضابط التحقيق يأبى الافراج عن البغل؛ لأن صاحبه هرب أثناء الاعتقال إلى جهة مجهولة، ولم يسلم نفسه للقضاء لغاية الآن“.

وأضاف الموظف، أن ”الوضع الصحي للبغل سيئ، ولا يطعمونه في مكان احتجازه سوى الخبز الجاف، ولا يعامل معاملة حسنة تليق بالحيوان“.

وتعلن السلطات في إقليم كردستان العراق بين الحين والآخر اعتقال عدد من المهربين، الذين يتنقلون عادة بين العراق وإيران، لتهريب البضائع والسلع فضلًا عن المخدرات.

ولدى إقليم كردستان عدد من المعابر الحدودية مع إيران، منها معبر باشماخ ويقع في محافظة السليمانية، ومعبر برويز خان فضلًا عن معابر أخرى تقع في المناطق المتنازع عليها.