مراهق سعودي يقتل مواطنا آخر بعد خلاف بينهما

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن يبلغ من العمر 19 عاما بعد إقدامه على قتل مواطن آخر يبلغ من العمر 25 عاما، أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن نشب خلاف بين الجاني والمجني عليه في حي البادية في حائل.

وفي التفاصيل، بحسب ما ورد عن صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن خلافا نشب بين الاثنين، استل القاتل على إثره مسدسا كان بحوزته وأطلق منه النار على المجني عليه ليرديه قتيلا في الحال، ثم فر بعدها من موقع الجريمة.

وإثر تحريات، تمكنت إحدى الدوريات الأمنية من التضييق على الجاني، وتم القبض عليه، وتسليمه إلى الجهات المختصة، فيما نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة الموتى في مستشفى ”الملك خالد“ في حائل.