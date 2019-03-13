السعودية.. اعتداء معلمة على تلميذة حتى ”الإغماء“

فتح تعليم الطائف في المملكة العربية السعودية تحقيقًا في شكوى مواطن بتعرض ابنته التي تدرس في مدرسة ابتدائية للصفع على وجهها من إحدى المعلمات، وإصابة عينيها جراء حمل المعلمة قلمًا في يدها، وكذلك ضربها في أنحاء متفرقة من جسدها، وتوقيف ابنته على قدم واحدة وحمل كراسي على رأسها طوال الحصة الدراسية، ما تسبب بتعرضها للإغماء وسحبها خارج الفصل لمحاولة إيقاظها، وبعد أن أفاقت حاولت المعلمة المعتدية، مع مساعدة المديرة، تهديد ابنته بالفصل والضرب إن أخبرت أحدًا، ما تسبب لها بالخوف.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن المواطن قال في شكواه أيضًا إن المعلمة لم تطلب الإسعاف لابنته بعد إغمائها، وبعد أن أفاقت ابنته توجهت بها المعلمة إلى مساعدة مديرة المدرسة التي قامت هي الأخرى بإشهار عصا والتلويح بها في وجه ابنته، ورفعت صوتها عليها، وبعد ذلك هددتها والمعلمة بالفصل من المدرسة إن أبلغت عما حصل معها، وقامتا بإعداد إقرار عليها لتوقع عليه بالإكراه من دون علم ولي أمرها.

وأوضح أنه عند اصطحابه لابنته من المدرسة لاحظ آثارًا حول عينها اليسرى، ولما سألها عن السبب، أخبرته بما حصل، وكانت منهارة جدًا، فتوجه بها إلى الطوارئ، وطلب منهم تقريرًا مفصلًا عن حالة ابنته والإصابات التي تثبت تعرضها لاعتداء، مطالبًا بمحاسبة المعلمة ومساعدة المديرة على فعلتهما.