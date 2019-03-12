بعد عمله بساعات.. الاتصال الصوتي عبر ”واتساب“ يتوقف مجددًا في السعودية

توقفت خدمة الاتصال الصوتي والمرئي في تطبيق ”الواتس اب“ مجددًا في السعودية، بعد أن عملت بشكل مفاجئ صباح اليوم الثلاثاء، واستمرت لساعات قبل أن تتوقف مجددًا.

ونقل موقع ”سبق“ المحلي عن الخبير في التطبيقات عبدالله السبيعي قوله: ”‏‫تم حجب مكالمات الفيديو والاتصال للواتساب، وسبب عمله اليوم هو تغير IP مثل ما توقعنا، وللمهتمين بمكالمات الفيديو عندكم تطبيق Google Duo“.

ويشار إلى أن وزارة الاتصالات كانت قد أكدت في وقت سابق رفع الحجب عن التطبيقات التي تعمل لديها خاصية الاتصال المرئي والصوتي، مبينة بأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ستشرف على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عمّا يتوافق مع المتطلبات.