أبرار الكويتية تكشف تعرض ابنتيها للتحرش (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية أبرار، عن واقعة تعرض ابنتيها ”ملاك“ و“زهرة“، للتحرش، لافتًة إلى أن ذلك تم خلال نزهة عائلية.

وقالت ”أبرار“، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ اليوم الثلاثاء ،“ إنها قررت الذهاب للسينما مع بناتها وشقيقها وأبناء خالتها وأبناء عمتها، وصديقها المقرب عمر بلمير، وأثناء خروجهم طلب شخصان التصوير معهم.“

واضافت: ”كان هناك شخصان (بوين)، ادعى أحدهما أنه فنان مغربي، رغم أنه غير معروف، وطلب التصوير مع بناتي، وحاول أخذهما بعيدًا عنا، ورأيتهم يتحرشون ببناتي، ويطلقون كلمات يا حلوة يا جميلة“.

ووصفت أبرار، ما حدث بأنه قلة أدب، وأن هذا من علامات يوم القيامة، مؤكدًة أنها لو تمكنت منهم لضربتهم.

كما كشفت عن تعرضها لموقف صدم إحدى معجباتها عندما رأتها بالصدفة، واستغربت ”قصرها“، فقالت: أنا قصيرة ولست طويلة طولي 149 سم.

وبكت الفنانة الكويتية أبرار، أثناء الحديث عن ذكرياتها مع ”جدتها“، قائلًة: ”ليت الزمان يعود، وأعيش تحت قدمها، لأنني كنت أرفض سماع كلامها في كثير من الأحيان“، متابعًة: ”ياريتني كنت متواجدة أثناء مرضها، كي أذهب بها للطبيب وأنقذها من الموت“.

وأكدت أن والدتها متعلقة حاليًا ببناتها ”ملاك“، و“زهرة“، وهو ما أحست به عندما كانت جدتها متعلقة بها.

وطالبت متابعيها خاصًة الفتيات، بالحصول على شهادات لأنها ”سلاح“، لهن في الحياة، مؤكدًة أن الأموال لا تنفع، ولكن الشهادة تجلب وظيفة جيدة وبالتالي يستطيع الشخص الحصول على المال والإحساس بالمسؤولية.

وأكدت أن هناك أعداء يقفون ضدها، ويخربون علاقاتها بالوسط الفني حتى لا تعمل، كما يخربون علاقاتها مع المتابعين بالسوشيال ميديا كي لا تقوم لها قائمة -على حد وصفها- موضحًة أنها تملك ”المال“، ولا تحتاج لأحد.

وفي رد على إحدى متابعيها الذي سألها عن حالتها النفسية، أكدت أنها لا تعاني من حالة نفسية سيئة.