الفنانة الكويتية أبرار سبت تكشف تفاصيل مرض شقيقتها شذى (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية أبرار سبت تفاصيل المرض الذي أصاب شقيقتها الفنانة شذى سبت، والتي دخلت على إثره المستشفى منذ أسبوعين، وذلك من خلال نشرها مقطع فيديو عبر تطبيق الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”.

وقالت أبرار: “كيفكم إن شاء الله تكونوا بخير.. مشكورين على دعواتكم لأختي شذى والله يشفي مرضانا ومرضاكم..كترت التعليقات والأسئلة عن حالة شذى يارب بفضل دعاوتكم تبقى أحسن”.

وتابعت: “الموضوع مو مثل ما فهمت الناس أنها دخلت المستشفى عشان جالها تسمم وبس.. هي بداية الموضوع كان تسمم لكن هي لما راحت اكتشفت أنه في حاجات تانية عندها”.

وأضافت: “واللي خلانا نكتشف هو إن الترجيع لم يتوقف عندها لأسبوعين متواصلين..عشان كده راحت الطوارئ في المستشفى.. وساعتها طلع عندها جفاف حاد واتحجزت في المستشفى وعملت آشعة ومنظار.. فاكتشفوا إن الترجيع اللي عندها مش من التسمم لكن عشان عندها فتق في المريء وتضخم في جدار المعدة والتهاب حاد وارتجاع في المعدة”.

واختتمت حديثها، قائلة: “يعني المسكينة فيها أكتر من شيء.. المشكلة الأساسية أنه أختى شذى عندها حساسية من أغلب أنواع الأدوية اللي بتعالج حالتها.. وده اللي طول مدة العلاج..ده غير أنها لا قادرة تشرب ولا تاكل عايشة على المحاليل..بس هي الحمدلله بتتحسن”.

ويأتي هذا التصريح لكي يكون الأول من شقيقاتها حول وضعها الصحي، وذلك بعد أن التزمن الصمت حيال السبب الذي أدخل شذى للمستشفى، مكتفيات بالدعاء لها بالشفاء.