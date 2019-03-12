دعوى جزائية ضد سعودي اعتدى على زوجته في مكة (فيديو)

قامت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بتحريك دعوى جزائية، ضد مواطن؛ بتهمة الجناية عمدًا والاعتداء على زوجته بالضرب واحتجازها، والمجاهرة بذلك في مكان عام، وفق ما أورده حساب ”هاشتاق السعودية“ على موقع ”تويتر“.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الواقعة تحديدًا، وفيما إذا كانت تعود إلى الواقعة التي انتشر لها مقطع فيديو تم تداوله قبل أكثر من شهر، لرجل يقوم بضرب زوجته ويجبرها على دخول المنزل؛ إثر ”خلافات عائلية“، وفق ما ذكر حينها.

هذه حالة الآن ..

في مكة الموقع الشرائع ..

رجل ..

يعتدي على أمراة بالضرب.. pic.twitter.com/4DZn7CDysT — فــــيـصـل (@12321Fisal) February 7, 2019

وأمر أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، آنذاك، بسرعة إلقاء القبض على الرجل؛ بعد أن تسبب المقطع المتداول بغضب واسع بين ناشطين.