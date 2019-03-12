تايلاند توقف أردنيًا بتهمة قتل ابنه الرضيع بطريقة صادمة

المصدر: إ ف ب

أوقفت الشرطة التايلاندية، رجلًا أردنيًا، أقر بقتله طفله البالغ سنة واحدة، من خلال دفع عربته إلى مياه خليج تايلاند.

ووقعت جريمة القتل المفترضة في مدينة ”باتايا“ الساحلية، حيث كان الأردني وائل نبيل سلمان زريقات البالغ 52 عامًا، يمضي إجازة مع زوجته وطفلهما البالغ سنة واحدة.

وجرى توقيف الرجل بعدما عثر صيادون في ميناء ”باتايا“ الرئيسي، يوم الإثنين، على جثة الطفل الرضيع.

وقال رئيس هيئة الهجرة الرائد سوراخاتي هاكبارن في مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء: ”أقر الرجل الليلة الماضية بأنه ربط ابنه داخل عربة الأطفال ودفع بها إلى البحر“.

ووصل زريقات وزوجته إلى الفندق التايلاندي في 6 آذار/ مارس، ثم عمد الوالد بعد يومين إلى أخذ الطفل وقال للزوجة إنه عهد به إلى آخرين.

واشتكت الزوجة للسلطات؛ ما أسفر عن توقيف زريقات.

وأضاف سوراخاتي: ”قال الأب إنه غير قادر على تربية الطفل، وإنه لا يريد أطفالًا. هذه قصة مفجعة“.

وسيحاكم الرجل الأردني بموجب الفقرة 289 من القانون الجنائي التايلاندي؛ بتهمة قتل طفل عمدًا. وتصل عقوبة هذا العمل في حال الإدانة إلى الإعدام.