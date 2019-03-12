إحالة 3 كويتيين اعتدوا على موظفات ”التأمينات“ للتحقيق

سجلت 3 موظفات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية في دولة الكويت شكوى في مركز الشرطة، بسبب تعرضهن للإهانة والتهديد والاعتداء من قبل 3 مواطنين من مراجعي المؤسسة، وفق صحيفة ”القبس“ المحلية.

وكانت مشاجرة قد نشبت داخل مبنى ”التأمينات“، توجهت في إثرها دورية أمنية إلى الموقع، حيث جرت إحالة المواطنين الثلاثة للتحقيق على خلفية الشكوى التي تقدمت بها الموظفات.

فيديو / جانب من المشادة الكلامية بين مراجع وبعض موظفي مؤسسة التأمينات ، الأمر الذي استدعى تواجد أمني. pic.twitter.com/tPond7sGR1 — المجلس (@Almajlliss) March 11, 2019

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تلاسنًا بين مواطنين وموظفي مؤسسة ”التأمينات“، فيما وردت معلومات بأن المشاجرة بدأت بعد توافد عدد من المؤمن عليهم من المتقاعدين أمام المؤسسة لطلب شهادة رسمية من التأمينات تبين حجم استبدال الراتب ومقدار الفائدة وإجمالي المطلوب سداده، وجاء ذلك عقب نشر أحد المحامين مقطعًا صوتيًا في شبكات التواصل الاجتماعي، أعلن فيه أن هناك فتوى من إدارة الفتوى والتشريع تدين فيها الربا الفاحش الذي تفرضه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المؤمن عليهم الذين اقترضوا من المؤسسة.

واعتبر عدد من الحقوقيين الذين شاركوا في التحرك الشعبي أمام مراكز التأمينات الاجتماعية أن رفض المؤسسة تزويد المؤمن عليهم بهذه الشهادة هو تعدٍ على حقوقهم.