بعد علاقة غير شرعية.. مصري يحاول خطف فلبينية بالكويت ويقتل جنينها

أفادت صحيفة "#الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن سيدة #فلبينية استنجدت بغرفة عمليات الداخلية بعد تعرضها لمحاولة خطف، في منطقة #السالمية بالكويت، من قبل شخص #مصري كانت تربطه بها علاقة غير شرعية. وذكر مصدر أمني أن غرفة عمليات الداخلية تلقت بلاغًا من وافدة فلبينية تطلب النجدة بسبب تعرضها لمحاولة خطف، وقد توجهت الدوريات إلى المكان الذي ذكرته المبلغة في منطقة "السالمية" حيث تمت مشاهدة المخطوفة في سيارة رباعية يقودها شخص تبين فيما بعد أنه مصري، وقد جرى ضبطه وتخليصها منه. وأشار المصدر الأمني إلى أنه بنتيجة البحث تبين أن علاقة غير شرعية كانت تربطهما وأنها قد حملت منه سفاحًا ووضعت طفلها قبل أيام، لافتًا إلى أنه وبمواجهه الرجل اعترف وأقر بأنه سلم المولود إلى صديقه، وهو مصري أيضًا. وبحسب الصحيفة، فقد تم في وقت لاحق ضبط صديق الخاطف، وكشفت التحقيقات أن الصديق تسلم الطفل بالفعل بعد اتفاق بين الرجلين على التخلص منه بقتله، حيث اعترف بأنهما نفذا اتفاقهما ورميا الرضيع في أحد المواقع.