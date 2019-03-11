مشادات بين كويتي وبعض موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية (فيديو)

شهدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت، اليوم الإثنين، مشاجرة بين مواطن وعدد من موظفي المؤسسة، بعد توافد عدد من المؤمن عليهم المتقاعدين أمام المؤسسة لطلب شهادة رسمية من التأمينات تبيّن حجم استبدال الراتب ومقدار الفائدة وإجمالي المطلوب سداده.

وثارت المشاجرة التي اقتصرت على التلاسن بين المواطن المتقاعد وموظفي مؤسسة التأمينات بعد رفض المؤسسة تزويد المواطنين المجتمعين أمامها بالشهادة الرسمية بخصوص استبدال الراتب تمهيدًا لرفع قضايا ضد المؤسسة بسبب الفوائد التي تفرضها على قروضها للمؤمن عليهم من المتقاعدين.

وذكرت صحيفة ”الآن“ الكويتية أن المواطنين المؤمن عليهم توافدوا أمام المؤسسة عقب نشر أحد المحامين مقطعًا صوتيًا في شبكات التواصل الاجتماعي، أعلن فيه أن هناك فتوى من إدارة الفتوى والتشريع تدين فيها الربا الفاحش الذي تفرضه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المؤمن عليهم الذين اقترضوا من المؤسسة.

واعتبر عدد من الحقوقيين الذين شاركوا في التحرك الشعبي أمام مراكز التأمينات الاجتماعية اليوم أن رفض المؤسسة تزويد المؤمن عليهم بهذه الشهادة هو تعد على حقوقهم.

وذكر أن مؤسسة التأمينات تملك استثمارات بقيمة 70 مليار دولار، وهي مؤسسة حكومية تستقطع مبالغ من رواتب الموظفين الكويتيين على أن تتحمّل صرف رواتبهم بعد تقاعدهم بنسبة تصل أحيانًا إلى 95 %.