المتهمان بقضية ”هتك عرض“ طفل سوري بالكويت يفجران مفاجأة بشأن شريكهما الثالث

كشف متهمان مصري وسوري ألقي القبض عليهما في دولة الكويت، أمس الأحد، بتهمة اختطاف وهتك عرض طفل سوري (9 أعوام) بمنطقة ”الفحيحيل“، عن مفاجأة صادمة بشأن شريكهما الثالث.

وقال المتهمان، إن شريكهما الثالث في الواقعة والذي ما زال هاربًا، يعمل شرطيًّا في مخفر المنطقة ذاتها التي ارتكبوا جريمتهم فيها، وذلك حسب صحيفة ”الرأي“ المحلية.

وتعرض طفل سوري، يبلغ من العمر 9 أعوام، للخطف على أيدي 3 أشخاص في منطقة ”الفحيحيل“، واقتادوه إلى منطقة ”الصباحية“ وهتكوا عرضه.

وكان والد الطفل تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة عن تعرض ابنه لهتك عرض من قبل 3 أشخاص.

وحسب البلاغ، فإن الطفل كان يلهو أمام مجمع تجاري في منطقة الفحيحيل، فأوقفه 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء وهددوه بها، ثم انتقلوا به إلى ساحة ترابية ليرتكبوا جريمتهم هناك.