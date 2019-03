المتهمان بقضية ”هتك عرض“ طفل سوري بالكويت يفجران مفاجأة بشأن شريكهما الثالث

View this post on Instagram

كشف متهمان #مصري و#سوري ألقي القبض عليهما في دولة #الكويت، أمس الأحد، بتهمة اختطاف وهتك عرض طفل سوري (9 أعوام) بمنطقة "#الفحيحيل"، عن مفاجأة صادمة بشأن شريكهما الثالث. وقال المتهمان، إن شريكهما الثالث في الواقعة والذي ما زال هاربًا، يعمل شرطيًّا في مخفر المنطقة ذاتها التي ارتكبوا جريمتهم فيها، وذلك حسب صحيفة "#الرأي" المحلية. وتعرض طفل سوري، يبلغ من العمر 9 أعوام، للخطف على أيدي 3 أشخاص في منطقة "الفحيحيل"، واقتادوه إلى منطقة "الصباحية" وهتكوا عرضه. وكان والد الطفل تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة عن تعرض ابنه لهتك عرض من قبل 3 أشخاص.