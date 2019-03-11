الإمارات.. لاعب أمريكي يعتدي على شرطي ويصيبه بعاهة مستديمة

كشفت النيابة العامة في دبي في دولة الإمارات تفاصيل واقعة اعتداء لاعب كرة قدم أمريكي (يبلغ 30 عامًا) على شرطي خليجي أثناء تواجده على رأس عمله في حراسة أحد مراكز الشرطة، محدثًا به عاهة مستديمة، إضافة إلى سبه المجني عليه بألفاظ نابية.

واعتدى المتهم والذي كان تحت تأثير المشروبات الكحولية وقت الواقعة، على الشرطي بواسطة أداة صلبة ضربه بها على ساقه وكاحله وتسبب له بعاهة، حسب صحيفة ”البيان“ الإماراتية.

وقال المجني عليه (48 عامًا) إنه بينما كان يتحدث مع صديقه (شرطي آخر)، في غرفة حراسة مركز شرطة، حضر المتهم فجأة وضربه على رجله من الخلف؛ ما تسبب بكسرها، وسقط على إثر ذلك على الأرض، بينما استمر المتهم بالاعتداء عليه بالرغم من توجه صديقه إلى داخل المركز وطلب المساعدة.

وأقر المتهم بفعلته، مبينًا أنه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية آنذاك، ولم يكن بوعيه كاملًا، فيما لم يتم الكشف عن الأسباب التي دفعت المتهم للاعتداء على الشرطي غير تعاطي الكحول.