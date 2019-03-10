الإمارات تقرر فتح ”قصر الوطن“ أمام الجمهور

قررت السلطات في أبوظبي فتح ”قصر الوطن“ التابع لمجمع قصر الرئاسة، رسميًا أمام الجمهور والزوار، اعتبارًا من يوم الاثنين.

محمد بن راشد: افتتحت اليوم وأخي محمد بن زايد "قصر الوطن" وذلك ضمن مجمع قصر الرئاسة .. صرح معماري .. وتحفة فنية .. ومعلم حضاري يعكس هويتنا وتراثنا .. ويمثل نافذة على أهم قصر في الدولة … قصر الوطن سيفتح أبوابه أمام أبناء الوطن .. ومحبي الوطن والمقيمين فيه وزائريه بداية من الغد pic.twitter.com/rCZjJdRiZv — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 10, 2019

وتم افتتاح ”قصر الوطن“، خلال حفل نُظم، مساء اليوم، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية.

#قصر_الوطن يفتتح رسميا في أبوظبي وبدءا من الغد يفتح أبوابه للزوار pic.twitter.com/JIE4tf22Fi — حامد رعاب???????? (@Hamedruaab) March 10, 2019

وقال الشيخ محمد بن راشد من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“:“افتتحت اليوم وأخي محمد بن زايد (قصر الوطن) وذلك ضمن مجمع قصر الرئاسة.. صرح معماري.. وتحفة فنية.. ومعلم حضاري يعكس هويتنا وتراثنا.. ويمثل نافذة على أهم قصر في الدولة“.

وتابع حاكم دبي:“قصر الوطن سيفتح أبوابه أمام أبناء الوطن، ومحبي الوطن، والمقيمين فيه، وزائريه بداية من يوم غدٍ“.

افتتحت اليوم وأخي محمد بن زايد "قصر الوطن" وذلك ضمن مجمع قصر الرئاسة .. صرح معماري .. وتحفة فنية .. ومعلم حضاري يعكس هويتنا وتراثنا .. ويمثل نافذة على أهم قصر في الدولة … قصر الوطن سيفتح أبوابه أمام أبناء الوطن .. ومحبي الوطن والمقيمين فيه وزائريه بداية من الغد pic.twitter.com/qLndmA3gcW — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 10, 2019

بدوره، قال وليُّ عهد أبوظبي محمد بن زايد، في تغريدة:“افتتحنا وأخي محمد بن راشد، إلى جانب أولياء العهود (قصر الوطن).. والذي يعد صرحًا معرفيًا جديدًا يبرز الدورين الحضاري والإنساني لدولة الإمارات.. وهو فضاء مفتوح أمام الجمهور للاطلاع على ما يتضمنه هذا المعلم من محتوى علمي، وثقافي، وفكري“.

افتتحنا وأخي محمد بن راشد إلى جانب أولياء العهود "قصر الوطن".. صرحاً معرفياً جديداً يبرز الدور الحضاري والإنساني لدولة الإمارات.. فضاء مفتوح أمام الجمهور للاطلاع على ما يتضمنه هذا المعلم من محتوى علمي وثقافي وفكري. pic.twitter.com/5iumcs67oL — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 10, 2019

ويتوقع أن يشكل افتتاح ”قصر الوطن“ أمام الجمهور، إضافة ثقافية، وسياحية، في العاصمة أبوظبي، باعتبار أن تجربة ”قصر الوطن“ إضافة نوعية لمشهد إماراتي متنوع.