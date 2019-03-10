بعد أيام من اختفائه.. العثور على جثة طالب مصري مصابة بطعنات نافذة

بعد 4 أيام من الاختفاء، عثرت الأجهزة الأمنية في مصر خلال الساعات الماضية على جثة طالب جامعي، مصابًا بطعنات بالرأس، وفقأ بالعين، وسط استنفار أمني لمعرفة تفاصيل الاختفاء ثم القتل في واقعة صدمت أهالي مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

وتحفظت قوات الأمن على جثة الطالب محمود أبو الغيط ”27عامًأ“، حيث تم إيداعها مشرحة المستشفى الحكومي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي، يفيد باختفاء الشاب لأكثر من 4 أيام عقب خروجه من المنزل بشكل طبيعي، إلا أنه تم العثور على جثته وبها طعنات نافذة في مناطق متفرقة من الجسد، في منطقة زراعية بعيدة عن الكتلة السكنية.

وانتقل ضباط ورجال الأمن والبحث الجنائي، لمقر الواقعة، حيث كلف مدير الأمن بتكثيف التحريات وجمع المعلومات لكشف غموض الحادث، وتحديد الجناة والقبض عليهم.