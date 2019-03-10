عايرته بعدم الرجولة.. مصري يذبح عروسه بعد 10 أيام زواج

رغم مرور 10 أيام فقط على زواجهما، إلا أن عريسًا مصريًا أقدم على ذبح زوجته دون رحمة؛ بعد أن عايرته بعدم رجولته وضعفه الجنسي، بمحافظة المنوفية شمال البلاد.

وبحسب بيان أمني صادر عن الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الأحد، فإن ”زوجًا مصريًا يعمل بتجارة الملابس، ذبح زوجته بعد 10 أيام من زواجهما، بقرية عرب أبو ذكرى، التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية؛ بعد معايرته بعدم رجولته“.

وأوضح البيان، أن ”الزوج ذبح زوجته الجديدة، التي تزوجها بعد وفاة زوجته الأولى، عقب معايرته بعدم رجولته؛ ما دفعه للإقدام على تلك الجريمة الشنعاء“، بحسب اعترافاته.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بقيام ”ف.ا.م“ 48 عامًا، تاجر ملابس، بذبح زوجته ”ل.ح“ 22 عامًا، وذلك بعد 10 أيام من زواجهما.

وأكد المتهم أن زوجته الجديدة عايرته بعدم رجولته؛ فانهال عليها بسكين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وحررت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية محضرًا بالواقعة، وأحالته للنيابة العامة، التي تولت التحقيقات.