عربية تتهم ابنها بقتل والده وإحراق جثته

تتهم سيدة مغربية، ابنها البالغ من العمر 20 عامًا بقتل والده رميًا بالرصاص من بندقية صيد ثم إحراق جثته لإخفاء معالم الجريمة.

وقالت الأم لدى مصالح الأمن، إنّ ذلك حصل في قرية ”سيدي حطاب“ التي تنحدر منها الأسرة المقيمة في حي ”النخلة1“ بقلعة السراغنة قرب مدينة مراكش وسط غرب البلاد.

وأضافت أنّ السبب هو خلاف بين الأب وابنه، حول بيع معصرة للزيتون في ملكية الأب، بحسب موقع ”الزنقة 20“.

وسبق للأم أن أبلغت عن اختفاء زوجها قبل أكثر من 6 أشهر، قبل أن يعود الابن الثاني للزوجين والمقيم في إيطاليا، ويبدأ في البحث عن أسباب اختفاء والده.

وما يزال الابن المتهم فارًا، بينما توجهت فرقة تابعة للشرطة العلمية برفقة الدرك، إلى مسرح الجريمة الذي ذكرته الأم، للنبش عن معالم الجريمة، ولم تتوصل لأي نتائج حتى الساعة.