الخارجية الأردنية تعلق على اختفاء مواطنة بالكويت.. واستنفار أمني لكشف حقيقة الحادثة

خطفت فتاة أردنية من سيارة والدها في الكويت، بعد أن ترجل الأب لأداء صلاة الجمعة في أحد المساجد القريبة من سوق ”المهبولة“، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية. . وتقدم الوافد الأردني ببلاغ إلى مركز أمن ”الفنطاس“، يفيد باختطاف ابنته البالغة من العمر 16 عامًا من داخل سيارته، في حين باشرت الأجهزة الأمنية، بالتحقيق والبحث والتحري عن عملية الخطف، بعد تسجيل قضية جناية الخطف من قبل الأب بشكل رسمي. . وأفاد المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية الأردنية، بشأن قضية الاختطاف، بأن السفارة الأردنية في الكويت، على تواصل مع المركز الأمني الكويتي والسلطات المختصة في دولة الكويت الشقيقة، للوقوف على صحة الخبر، دون مزيد من التفاصيل. . . #إرم_نيوز #اختطاف #فتاة #الكويت #فتاة_أردنية #سيارة #المهبولة #الخارجية_الأردنية #سفارة_الأردن_بالكويت #الأردن #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #kuwait#jordan