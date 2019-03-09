عصابة ”أمنية“ بالكويت تسرق منازل الأثرياء

ضبطت الجهات الأمنية في الكويت عصابة مؤلفة من 9 أفراد يعملون في إدارة مباحث السلاح، أعمارهم تتراوح ما بين 23 عامًا و 28 عامًا، لقيامهم بسرقة شقق أثرياء بعد مداهمتها.

وقضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين من الأول إلى الثامن لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، والتاسع لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، مع عزلهم جميعًا من الوظيفة، بعد أن أكدت التحريات والأدلة ممثلة ببصماتهم وكاميرات المراقبة ارتكابهم الجريمة.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم بدائرة اختصاص مخفر شرطة السالمية، سرقوا دراجتين ناريتين ومنقولات مبينة الوصف والقيمة بالمحضر، وهي أموال وملابس مملوكة لمواطنين اثنين بنية تملكها، كما أتلفوا الكاميرات الأمنية، وذلك خلال حجز أصحاب الشقة بعد مداهمتها والعثور في داخلها على ممنوعات.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن وكيل المجني عليه الأول، المحامي سلطان المنديل، أن المحكمة ”أدانت المتهمين دون الالتفات إلى صفاتهم أو مناصبهم جراء ما ارتكبوه من فعل شنيع بحق موكلي والمجتمع“، مبديًا استياءه من ارتكاب الجريمة من قبل أشخاص من المفترض بهم حفظ الأمن والأمان.