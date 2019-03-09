اغتصب قبل قتله.. كشف لغز وفاة طفل مصري بعمر 5 سنوات

كشفت أجهزة الأمن في مصر لغز وفاة طفل لم يتجاوز عمره 5 سنوات، بعد أن اعتقدت أسرته أن وفاته جاءت نتيجة سقوطه من أعلى شجرة، أثناء اللعب في حديقة بالقرب من المنزل، إلا أن تحريات الأمن كان لها قول آخر.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي ورد إلى مركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية، يفيد بوفاة طفل بشكل طبيعي، لم تتهم أسرته أحدًا بالتسبب في وفاته، مرجحة سقوطه من على شجرة، بعد العثور على جثته في حديقة بالقرب من المنزل.

وبعد إجراء التحريات وتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل، تبين أنه تعرض للاعتداء الجنسي، إذ لم يقتنع رجال الأمن بظروف وملابسات الواقعة، لتتم بعد ذلك مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة.

وتبين لدى أجهزة الأمن أن الطفل المتوفى تعرض للاعتداء الجنسي، فيما تم القبض على الشاب البالغ من العمر 16عامًا، المتهم بارتكاب الجريمة، ليعترف أمام جهات التحقيق أنه استدرج الطفل بالقرب من الحديقة، وقام بالاعتداء عليه جنسيًا، ليبدأ الأخير بالصراخ محاولًا الاستغاثة، فيما قام المتهم بالتخلص منه خنقًا كي لا يفتضح أمره.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيق، فيما أحالت جثة الطفل للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بشأن الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها.