مصري شك في سلوك ابنته.. فكانت المأساة

أقدم مصري على الانتحار بإشعال النار في نفسه، يوم السبت؛ بعدما حاول التخلص من ”ابنته“ بتوجيه عدة طعنات لها؛ لشكه بسلوكها، في منطقة ”روض الفرج“ بمحافظة القاهرة.

وكانت البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج في مصر، بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتحار عامل بإشعار النيران في نفسه، بعد أن تعدى على ابنته بسلاح أبيض، دون معرفة السبب.

وتحرك رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم نقل جثة الأب المنتحر إلى المستشفى أيضًا؛ لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة الحقيقي.

وكشفت التحريات، أن الجثة هي لعامل يدعى ”خالد.ع “ 49 سنة، وتوجد خلافات بينه وبين ابنته البالغة 18 عامًا؛ وذلك بسبب شكه في سلوكها، حيث تبين أنه نشبت بينهما مشادة كلامية أثناء معاتبتها لعلاقتها بأحد الشباب، تطورت إلى مشاجرة، وعقب ذلك قام الأب المنتحر بتسديد 5 طعنات إلى ابنته، التي أسرعت إلى الشارع مستغيثة بالأهالي لإنقاذها.

وأثناء ذلك، لاحظ الأهالي تصاعد أدخنة كثيفة من داخل الشقة محل سكنها، فأسرعوا على الفور إلى الشقة لاستبيان الأمر، حيث وجدوا أن الأب أشعل النار في نفسه، فيما كانت ابنته تنازع الموت؛ بسبب الطعنات التي وجهت إليها، وتم نقلها فورًا إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

وشهدت مصر في الفترة الأخيرة زيادة في معدلات جرائم القتل، وعادة ما ترصد محاضر الشرطة حوادث مختلفة تتعدد أسبابها، ما بين الخلافات الأسرية والعائلية، أو السعي وراء الشهوات والخيانة الزوجية التي قد تدفع أحد الطرفين لقتل الآخر في النهاية.