لص“غبي“ يقتل صديقه بالخطأ أثناء عملية سرقة في مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من كشف غموض حادث مثير، وقع في محافظة القليوبية، حيث أقدم لص على قتل زميله خلال تنفيذ إحدى عمليات السرقة.

وكانت البداية بتلقي رئيس مباحث مركز بنها (شمال القاهرة)، بلاغًا بالعثور على جثة ”إمام. ع. ا“، ملقاة على الطريق الأسفلتي خلف مستشفى الصحة النفسية في القليوبية، وهو مصاب بجرح بفروة الرأس من الأسفل في الجانب الأيسر.

وبتشكل فريق بحث تمكن رجال الشرطة من تحديد مرتكب الحادث ”عبد الحميد م ع“، 40 عامًا، وبمواجهته أقر بتفاصل الجريمة.

وقال إنه تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، وتمت الجريمة أثناء قيامهما بالاشتراك في واقعة سرقة باستخدام سلاح ”طبنجة“.

وأوضح الجاني في اعترافاته، أنهما في يوم الحادثة قاما باستيقاف أحد قائدي السيارات المارة بالطريق والترجل لسرقتها كرهًا، وأثناء إطلاق النار على قائدها، أصابت رصاصةٌ المجني عليه عن طريق الخطأ، فأودت بحياته، فقام بنقله داخل سيارته، وإلقاء جثته بمكان العثور المذكور سلفًا.