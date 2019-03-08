تفاصيل جديدة حول هوية قتيل ”جمعية العارضية“ في الكويت

كشفت مصادر أمنية كويتية أن الشاب الذي قتل خلف جمعية العارضية في محافظة الفروانية يوم الخميس، إيراني الجنسية وهو في العقد الثاني من عمره، وقد تعرض للقتل بطعنة سكين تحت الإبط من 3 أشخاص.

وقالت المصادر إن كاميرات المراقبة المثبتة في جمعية العارضية والتي صورت الجريمة كاملة، كشفت عن الجاني والمشاركين معه، أثناء ارتكابهم للجريمة وهروبهم بسيارة تم توثيق رقمها بكاميرات المراقبة، وفقاً لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ المحلية عن مصدر أمني، أن سيناريو الجريمة يرجح وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والجناة، بعد إفادات شهود العيان بأن اثنين من الجناة لاحقوا المجني عليه لارتكاب الجريمة، فيما كان الثالث في انتظارهما.

وباشرت الأجهزة الأمنية البحث عن المشتبه بهم بارتكاب الجريمة، بعد إصدار تعميم بضبطهم وتوزيعه على المنافذ الحدودية احترازيًا.