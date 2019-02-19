تعرف على الجريمة التي تسببت بحكم إعدام 3 أشقاء ”بدون“ في الكويت

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، أمس الاثنين، بإعدام 3 شبان من غير محددي الجنسية ”بدون“ شنقًا، بعد قتلهم شابًا من الفئة ذاتها داخل محل خياطة في جمعية منطقة الصليبية، فيما أدين متهم رابع بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامه ببيع مسدس للمتهم الثاني.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن الجريمة وقعت في مايو/أيار من شهر رمضان العام الماضي، حيث اتفق المتهمون على قتل المجني عليه (البالغ 33 عامًا) فور خروجه من السجن، ثأرًا لشقيقهم الذي توفي على يده بعد مشاجرة بينهما خلال عام 2010. ولتنفيذ مأربهم، أحضر المتهم الأول سلاح كلاشنكوف والثاني مسدسًا وقام الثالث بمرافقتهما لتقوية عزيمتهما خلال تنفيذ الجريمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأول (28 عامًا) والثاني (21 عامًا) والثالث (18 عامًا) أنهم في 19/مايو/2018 قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وأعدوا لغايتهم سلاحين ناريين (كلاشنكوف ومسدسًا)، حيث ترقبه الأول حتى خروجه من مسكنه وتبعه بمركبته حتى دخل محل خياطة بالصليبية فاتصل بشقيقيه اللذين حضرا ثم ترجل من المركبة هو والمتهم الثاني وتتبعا المجني عليه، وما أن تمكنا منه حتى عاجلاه بوابل من الرصاص، فيما تواجد الثالث في موقع الجريمة لتقوية عزمهما والفرار بالمتهم الثاني. وأسندت المحكمة إلى متهم رابع (35 عامًا) بأنه باع للثاني مسدسًا غير مرخص.