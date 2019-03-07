لبنانية تفقد بعض أسنانها بعد ضربة طائرة من زوجها

ضبطت الأجهزة الأمنية في لبنان، رجلًا أقدم على ضرب زوجته بشكل عنيف، وتسبب لها بضرر كبير أدى إلى فقدها بعض أسنانها.

ووفق ”الوكالة الوطنية للإعلام“ اللبنانية، فإن سيدة تبلغ من العمر 29 عامًا حضرت إلى مركز الشرطة، وادعت أن زوجها (31 عامًا) أقدم على ضربها وتعنيفها، وركلها على فمها؛ مما تسبب لها بسقوط بعض أسنانها.

وتبين في التقرير الطبي، أن الزوجة أصيبت بكدمات ونزيف وكسر لأسنانها الأمامية العليا، وأن حالتها تحتاج لاستشارة طبية وراحة وعلاج لمدة أسبوعين.

وإثر ذلك، تم استدعاء الزوج، والذي أقر بدوره في التحقيقات أنه قام بضرب زوجته وركلها بقدمه اليمنى على فمها بهدف إسكاتها؛ وذلك على خلفية تلاسن بينهما.