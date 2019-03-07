مخدر جديد في لبنان بنفس شكل ولون الماء

صادرت قوات الأمن اللبنانية، مادة مخدرة غير مسبوقة على هيئة سائلة شفافة مشابهة تمامًا للماء، تبين أنها دخلت لبنان لأول مرة وأن تعاطي عدة نقاط منها يكفي لجعل متعاطيها بحالة من اللاوعي لمدة تقارب الثلاث ساعات، وربما إلى الوفاة إذا كانت الجرعة زائدة.

وأشار بيان للمديرية العامة لأمن الدولة إلى أن هذه المادة تعرف باسم جي G أو GHP، وأن أحد التجار اللبنانيين استجلب كميات كبيرة منها عن طريق الشحن تحت توصيف أنها مادة تستخدم لتنظيف المفروشات والمعدات.

وأضاف البيان أن هذا التاجر عمد إلى ترويجها في عدد من المناطق اللبنانية بمعدل خمسين ملليترًا كل يومين، ليجري بعد ذلك استخدامها بواسطة قطارات صغيرة لوضع نقاط قليلة مع أي مشروب.