وزيرة كويتية تعلن اكتشاف 400 حالة زواج ”رجل برجل“

أعلن مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، تكليف وزير الإسكان جنان محسن بوشهري بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع تزوير معاملات بدل الإيجار على أن تقدم تقريرها للمجلس خلال شهرين.

جاء ذلك على خلفية إعلان الوزيرة جنان بوشهري، اليوم، اكتشاف 400 حالة زواج ”رجل برجل“ في البلاد في محاولة لتزوير الحصول على الدعم الاجتماعي للأزواج.

مجلس الامة يوصي بتكليف وزيرة الاسكان تشكيل لجنة تحقيق في موضوع تزوير معاملات بدل الايجار على ان تقدم تقريرها للمجلس خلال شهرين.#جلسة — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) March 6, 2019

ونقل حساب ”المجلس“ على ”تويتر“ عن الوزيرة قولها إنه ”بعد التدقيق على صرف بدل الإيجار تبيّن لنا أن بعض الحالات كان فيها اسم الزوج والزوجة من الرجال، وهذا كان مدخلًا للتزوير والفساد“.

الوزيرة جنان بوشهري تؤكد ما ذكره النائب عبدالله الرومي: بعد التدقيق على صرف بدل الإيجار تبيّن لنا أن بعض الحالات كان اسم الزوج والزوجة من الرجال وهذا كان مدخلاً للتزوير والفساد. pic.twitter.com/vCaoyAJ3bE — المجلس (@Almajlliss) March 6, 2019

وكان المحامي عبدالله الرومي عضو مجلس الأمة الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم، أن وزيرة الأشغال جنان بوشهري اكتشفت 400 حالة زواج ”رجل برجل“، وذلك بهدف الحصول على ”بدل الإيجار“.

ولم يدلِ الرومي بالمزيد من التفاصيل بشأن الحالات المذكورة، وكيف تمت، كما لم يتم الكشف عن هويات أصحابها، وإن كانوا كويتيين فقط، أم أن هناك وافدين أيضًا.

يذكر أن السلطات الكويتية اكتشفت في الآونة الأخيرة وقائع فساد واحتيال عديدة، شملت مختلف الجهات وطالت أشخاصًا في مناصب، كان أشهرها قضية ضيافة الداخلية والتي اتهم بها العميد عادل الحشاش وشخصيات أخرى.