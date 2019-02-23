لصان يسرقان متجرًا أستراليًا تحت تهديد السلاح (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سطو لصين مسلحين بسكاكين ضخمة على متجر.

وقعت عملية السطو المسلح المرعبة في متجر بمدينة ”ماكنزي“ الأسترالية، في حوالي الساعة 8.40 من صباح الجمعة، ويُعتقد أن مرتكبيها مرتبطين بسرقة ثانية.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يظهر الفيديو كيف اقتحم اثنان من اللصوص متجرًا أستراليًا وهددا العامل بسكين ضخم.

في البداية يمكن رؤية لص وهو يتحدث مع البائع بهدوء، قبل أن يدخل اللص الآخر، ويخرج أحد اللصين سكينًا ضخمًا، ما دفع البائع لمحاولة الهروب.

للأسف لم يتمكن البائع من الفرار في الوقت المناسب، حيث يمكن رؤية اللصين وهما يحاصرانه خلف المكتب، ويهددانه بالسكاكين بينما ينهبان المكان ويجمعان السجائر والمال والمشروبات الكحولية، قبل أن يهربا إلى سيارتهما.

كشفت السلطات الأسترالية عن فيديو الواقعة أملًا أن يوصلهم إلى أي معلومات تساعد التحقيق، كما كشفت أنه بعد حوالي ساعة من هذه الواقعة، اقتحم ثلاثة لصوص يطابق 2 منهما نفس الأوصاف متجرًا آخر بالسكاكين، وسطوا عليه بنفس الطريقة، ولكن البائع تمكن من الاختباء في مكتبه حتى رحل اللصوص بغنيمتهم.

لحسن الحظ لم يصب أحد في كلا الجريمتين، ولا زال التحقيق مستمر.