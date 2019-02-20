ضبط 5 يمنيين أثار تسجيل صوتي مسرب لهم غضباً في السعودية

قالت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، اليوم الأربعاء، إنها أوقفت خمسة وافدين في جريمة تستر تجاري كشفت عنها مقاطع صوتية تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة وأثارت ردود فعل غاضبة لدى المدونين السعوديين.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع ”تويتر“ ”وزارة التجارة والاستثمار تضبط 5 عمالة مخالفين في #أبها بجريمة #التستر_التجاري بعد تداول مقاطع صوتية تحمل تجاوزات لإدارتهم منشأة تجارية في أبها واستدعاء كفيلهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة“.

ويُسمع في المقاطع الصوتية وافد يمني كما بدا من لهجته، وهو يوجه عاملين لديه من جنسيته، لمتابعة عمل موظفات سعوديات يعملن لديه في محلات بيع الملابس النسائية في مدينة أبها بمنطقة عسير.

ويوصي الوافد اليمني في التسجيلات، مواطنيه بتعليم الموظفات السعوديات طريقة التحايل على أنظمة وزارة العمل التي تقصر العمل في قطاع بيع الملابس النسائية على السعوديين فقط، وتشترط توفير تأمين طبي للعاملات فيه وشروط أخرى لا تتحقق في المحلات التي يديرها الوافد اليمني.

وتسببت التسجيلات بموجة غضب واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ودعوات لوزارتي التجارة والعمل، لتحديد هوية بطل التسجيل ومواطنيه ومحاسبتهم على مخالفتهم للأنظمة.

وقطاع بيع الملابس النسائية مقصور على السعوديين فقط، لكن وافدين أجانب من مختلف الجنسيات يتحايلون على القوانين مستعينين بمواطنين سعوديين فيما يعرف بالتستر التجاري المخالف للأنظمة.