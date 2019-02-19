القبض على المتهم في قضية ”قتيل مبارك الكبير“ بالكويت

تمكنت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت من القبض على المتهم في قضية مقتل مواطن خمسيني عثرت ابنته على جثته داخل منزله في محافظة ”مبارك الكبير“.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن القاتل من أرباب السوابق في تعاطي المخدرات وصديق المجني عليه، وقد أقر بارتكابه الجريمة، ثم أرشد رجال الأمن على مكان السكين الذي استخدمه في جريمته.

وكان رجال الأمن وعقب بلاغ الجريمة أخضعوا 8 من المشتبه بهم (وهم أصدقاء المتهم) للتحقيقات، وبتضييق الخناق على المتهم الرئيس اعترف بالواقعة، مبررًا أنه حضر للمجني عليه في منزله ثم نشب خلاف بينهما، دفعه لجريمته.

وعثر على المواطن الخمسيني جثة داخل غرفة نومه ومصابًا بطعنتين، إحداهما في الرأس والأخرى باليد.

وفي التفاصيل، فإن بلاغًا ورد لمركز الشرطة من ابنته، بعثورها على والدها (البالغ 54 عامًا) ملقى على أرض المنزل وعليه آثار دماء.