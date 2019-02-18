إعدام 3 أشقاء قتلوا شابًا بسلاحين في الكويت

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الإثنين، بإعدام 3 متهمين، وسجن رابع 3 سنوات، وذلك بتهمة القتل العمد لشاب آخر.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المتهمين الثلاثة الذين حكم عليهم بالإعدام هم أشقاء.

وأعلن محامي والد المجني عليه، عايد الرشيدي، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكم صدر بحق المتهمين الأربعة؛ بعدما عزموا وبيتوا النية لقتل المجني عليه، حيث أطلقوا النار عليه من سلاحين مختلفين، وذلك في منطقة الصليبية.

واكتفى المحامي الرشيدي بإيراد حكم المحكمة، دون أن يكشف عن تفاصيل الجريمة أو ملابساتها.