بسبب ”أغنية“.. أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند (صور)

وثقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عبر حسابها في ”سناب شات“ استلامها رسالة ”تقدير وشكر“ من الأمير السعودي سلمان بن فيصل.

وجاءت رسالة شكر الأمير سلمان، لحليمة بولند، بسبب مساهمتها في أغنية ”لو تدري“ للفنان وسيم الفايز الذي سلمها رسالة الشكر.

ويبدو أن ”بولند“ ساهمت في تسويق الأغنية للفنان السعودي، مقدمة اعتذارها له عن عدم قدرتها حضور الحفل الخاص به بسبب وجودها في العاصمة اللبنانية بيروت.

بدوره، أعلن وسيم الفايز عبر حسابه في موقع ”تويتر“ عن إطلاق أغنيتة الجديدة ”لو تدري“، والتي دشنها الأمير سلمان بن فيصل.