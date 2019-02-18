محكمة مصرية تسجن طالبين أضرما النيران في مدرستهما 7 سنوات

أصدرت محكمة مصرية، يوم الإثنين، حكمًا بمعاقبة طالبين في المرحلة الثانوية بالسجن 7 سنوات؛ لإدانتهما بإضرام حريق بمدرسة في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، جنوب العاصمة القاهرة.

وجاء الحكم الصادر من محكمة الطفل بمحافظة الجيزة؛ بعدما اعترف الطالبان بارتكاب الواقعة وقيامهما بإشعال النيران في إحدى الغرف؛ تمهيدًا لإحراق المدرسة؛ بسبب كراهيتهم للتعامل السيء من بعض معلمي المدرسة.

وتشير التفاصيل إلى أنّ ”طالبين يبلغان من العمر 17 عامًا أقدما على إشعال النيران في إحدى الغرف بمدرستهما بأحد أحياء قسم ثالث أكتوبر، قبل أن يتمكن معلمو المدرسة من إخمادها قبل امتدادها للفصول القريبة منها“.

وتسبب الحريق في حالة ذعر لدى الطلاب خلال اليوم الدراسي، حيث قررت المدرسة حينها صرفهم إلى المنازل واستدعاء فرقة تابعة للحماية المدنية للتعامل مع الحريق، إلى جانب تقديم بلاغ إلى الشرطة حول تلك الواقعة.

بدورها، قررت النيابة المختصة إحالة الطالبين إلى المحاكمة؛ بعد اعترافهما بالواقعة، قبل أن يصدر حكم من محكمة الطفل بمعاقبتهما بالحبس 7 سنوات.