الكويت.. استدعاء أصدقاء ”قتيل مبارك الكبير“ للتحقيق

بدأت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت تحقيقًا موسعًا في قضية العثورعلى مواطن خمسيني مقتول داخل منزله، والذي شمل استدعاء عدد من أصدقاء المجني عليه.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن المعاينة الأولية لمسرح الجريمة كشفت عن آثار مقاومة من قبل المجني عليه للجاني.

وعثر على المواطن الخمسيني جثة داخل غرفة نومه ومصابًا بطعنتين، إحداهما في الرأس والأخرى باليد.

وفي التفاصيل، فإن بلاغًا ورد لمركز الشرطة من فتاة في السادسة عشرة من عمرها، بعثورها على والدها (البالغ 54 عامًا) ملقى على أرض المنزل وعليه آثار دماء.

ورجحت التحقيقات الأولية أن يكون خلاف قد حصل بين القتيل والجاني داخل المنزل، فقام الجاني بتسديد طعنات إلى القتيل في الوجه والرأس، ثم لاذ بالفرار.