رفض واسع في الكويت لاستضافة فرقة اشتهرت بـ“حفلات المثلية“

رفض واسع في الكويت لاستضافة فرقة اشتهرت بـ“حفلات المثلية“

المصدر: فريق التحرير

أثارت دعوة فرقة فنية لإقامة حفل في الكويت، سخطًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرًا إلى أن الفرقة المعنية اشتهرت بالترويج وإقامة حفلات ”المثلية الجنسية“، في عدد من البلدان.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا مع ”تويتر“ الأكثر استخدامًا في الكويت، بالعديد من المنشورات التي تدعو لعدم استضافة الفرقة وإقامة حفلها، مؤكدين بأن المجتمع الكويتي يرفض إقامة مثل تلك الحفلات الخارجة عن القانون والقيم والتقاليد المرعية في البلاد.

وهاجم ناشطون من خلال وسم حمل اسم ”#لا_لدخول_الفرقة_المثلية_الكويت“، القائمين على الفرقة الفنية، مطالبين سلطات بلادهم بمنع إقامة حفلها وعدم استضافتها.

 

لكن آخرين اعتبروا أن الفرقة ستقيم حفلًا عاديًا، رغم وجود أعضاء فيها من مثليي الجنس.

غير أن نشطاء، اعتبروا استضافة الفرقة اختراقًا للمجتمع الكويتي المحافظ، وأحد الأبواب لإدخال مثل تلك الحفلات مستقبلًا، داعين سلطات بلادهم إلى ضرورة الانتباه من الأنشطة التي تمارسها مثل تلك الفرق الفنية.

كما حذروا من خطورة اختراق المجتمع تحت مسمى الفن، والحفلات الغنائية، مشددين بأن تلك الفرق تسعى لاختراق المجتمعات المحافظة لإقامة حفلات غير مألوفة؛ لاستهداف فئة الشباب تحديدًا.

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