رفض واسع في الكويت لاستضافة فرقة اشتهرت بـ“حفلات المثلية“

أثارت دعوة فرقة فنية لإقامة حفل في الكويت، سخطًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرًا إلى أن الفرقة المعنية اشتهرت بالترويج وإقامة حفلات ”المثلية الجنسية“، في عدد من البلدان.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا مع ”تويتر“ الأكثر استخدامًا في الكويت، بالعديد من المنشورات التي تدعو لعدم استضافة الفرقة وإقامة حفلها، مؤكدين بأن المجتمع الكويتي يرفض إقامة مثل تلك الحفلات الخارجة عن القانون والقيم والتقاليد المرعية في البلاد.

مطالبات «شعبية» واسعة بضرورة إتخاذ اجراء سريع من الجهات المختصة لإيقاف حفل «الفرقة المثلية» ومنع دخول أعضاءها للبلاد !#لا_لدخول_الفرقة_المثلية_الكويت pic.twitter.com/Z4FdJnzXWa — صوتكم (@SOUTKOM) February 17, 2019

وهاجم ناشطون من خلال وسم حمل اسم ”#لا_لدخول_الفرقة_المثلية_الكويت“، القائمين على الفرقة الفنية، مطالبين سلطات بلادهم بمنع إقامة حفلها وعدم استضافتها.

#لا_لدخول_الفرقه_المثليه_الكويت

الي صرح انهم يدخلون معقول كويتي ؟ ويخاف ع هديره؟ ????????‍♀️ — hanadi (@Han1Al) February 17, 2019

لكن آخرين اعتبروا أن الفرقة ستقيم حفلًا عاديًا، رغم وجود أعضاء فيها من مثليي الجنس.

#لا_لدخول_الفرقه_المثليه_الكويت

كمية التخلف بالهاشتااق مو طبيعية…

المثلية الجنسيه خطأ مليون بالالف بس الفكره اذا واحد من اعضاء الفرقة مثلي الجنس ليش لازم تحارب الفرقة كلها؟؟؟؟؟

ممكن تفهموني؟؟؟ — ???????????????????????????????????? (@Taha_hamawi) February 17, 2019

غير أن نشطاء، اعتبروا استضافة الفرقة اختراقًا للمجتمع الكويتي المحافظ، وأحد الأبواب لإدخال مثل تلك الحفلات مستقبلًا، داعين سلطات بلادهم إلى ضرورة الانتباه من الأنشطة التي تمارسها مثل تلك الفرق الفنية.

لن يفلح قوما يستأنسون بالمثليين

فالمثليين عليهم لعنة الله ورسولة والملائكه

فقوم لوط مثالا وعبره وكيف ان الله خسف فيهم#لا_لدخول_الفرقه_المثليه_الكويت pic.twitter.com/mRpG0BdMm1 — عبدالله الصقلاوي (@alsaqlawiii) February 17, 2019

كما حذروا من خطورة اختراق المجتمع تحت مسمى الفن، والحفلات الغنائية، مشددين بأن تلك الفرق تسعى لاختراق المجتمعات المحافظة لإقامة حفلات غير مألوفة؛ لاستهداف فئة الشباب تحديدًا.